‘Ballı Süt’ seyirciyle buluştu

Yapımcılığını Aksel Bonfil ve Begüm Ertuğrul’un üstlendiği, hikayesi Önem Günal’a ait olan, Anıl Can Beydilli’nin yazıp yönettiği Ballı Süt oyunu, babaanneleri tarafından büyütülen ancak yıllar içinde birbirlerinden uzaklaşmış iki kız kardeşin geçmişle ve birbirleriyle yüzleşmesini sahneye taşıyor. Tülin Özen ve Nilperi Şahinkaya’yı ilk kez aynı tiyatro projesinde buluşturan ‘Ballı Süt’, 28 Şubat akşamı Fişekhane Ana Sahne’de prömiyerini gerçekleştirdi.

Üç farklı zaman diliminde ilerleyen oyun, çocukluk travmasının iki farklı karakter üzerindeki etkisini ele alırken, ‘güçlü olmak’ ile ‘yalnız kalmak’ arasındaki ince çizgiye odaklanıyor.

Derya ve Asiye’nin hikayesi; bastırılmış yasları, yarım kalmış duyguları ve dönüşen kardeşlik bağını acı ile mizahın iç içe geçtiği bir anlatımla seyirciyle buluşuyor.

Prömiyer gecesinde yoğun ilgi gören “Ballı Süt”, 10 Nisan ve 8 Mayıs tarihlerinde Fişekhane Ana Sahne’de yeniden seyirciyle buluşacak.