Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro ‘Ballı Süt’ seyirciyle buluştu

        ‘Ballı Süt’ seyirciyle buluştu

        Tülin Özen ve Nilperi Şahinkaya'yı aynı sahnede buluşturan, babaanneleri tarafından büyütülen ancak yıllar içinde birbirlerinden uzaklaşmış iki kız kardeşin geçmişle ve birbirleriyle yüzleşmesini anlatan 'Ballı Süt' adlı oyun dün akşam Fişekhane Ana Sahne'de seyirciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2026 - 12:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Ballı Süt' seyirciyle buluştu

        Yapımcılığını Aksel Bonfil ve Begüm Ertuğrul’un üstlendiği, hikayesi Önem Günal’a ait olan, Anıl Can Beydilli’nin yazıp yönettiği Ballı Süt oyunu, babaanneleri tarafından büyütülen ancak yıllar içinde birbirlerinden uzaklaşmış iki kız kardeşin geçmişle ve birbirleriyle yüzleşmesini sahneye taşıyor. Tülin Özen ve Nilperi Şahinkaya’yı ilk kez aynı tiyatro projesinde buluşturan ‘Ballı Süt’, 28 Şubat akşamı Fişekhane Ana Sahne’de prömiyerini gerçekleştirdi.

        Üç farklı zaman diliminde ilerleyen oyun, çocukluk travmasının iki farklı karakter üzerindeki etkisini ele alırken, ‘güçlü olmak’ ile ‘yalnız kalmak’ arasındaki ince çizgiye odaklanıyor.

        Derya ve Asiye’nin hikayesi; bastırılmış yasları, yarım kalmış duyguları ve dönüşen kardeşlik bağını acı ile mizahın iç içe geçtiği bir anlatımla seyirciyle buluşuyor.

        Prömiyer gecesinde yoğun ilgi gören “Ballı Süt”, 10 Nisan ve 8 Mayıs tarihlerinde Fişekhane Ana Sahne’de yeniden seyirciyle buluşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bursa'da gençlerin metroda tehlikeli oyunu kamerada

        Bursa'da gece saatlerinde metroda kaydedilen görüntüler dikkat çekti. Seyir halindeki metro vagonunda bulunan iki gencin, çevredekileri rahatsız eden sıra dışı hareketler yaptığı anlar kameralara yansıdı.

        #Tülin Özen
        #nilperi şahinkaya
        #ballı süt
        #Fişekhane
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        Pakistan ve Irak'ta ABD protestosu
        Pakistan ve Irak'ta ABD protestosu
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Yüz gerdirme faciası! "İhmaller var"
        Yüz gerdirme faciası! "İhmaller var"
        Yazarlardan Lucas Torreira'ya büyük övgü!
        Yazarlardan Lucas Torreira'ya büyük övgü!
        17 yıl sonra yeni suçlama
        17 yıl sonra yeni suçlama
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        "Her yerde kırmızı kart!"
        "Her yerde kırmızı kart!"
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        "Biraz cimriyim"
        "Biraz cimriyim"
        Yazarlar yorumladı: Ligin kaderini Beşiktaş belirleyecek!
        Yazarlar yorumladı: Ligin kaderini Beşiktaş belirleyecek!