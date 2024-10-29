France Football Dergisi tarafından 1956'dan bugüne her yıl dünyanın en iyi oyuncusuna verilen Ballon d'Or ödülünde adaylar belli oldu. Adaylar arasında Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da 30 kişilik listede yer buldu. 2003 yılından beri ilk kez futbolun efsaneleri Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo ve Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, bu yılki Altın Top adayları arasında yer almadı. Gerçekleştirilen ödül töreni sonrasında Ballon d'Or'u kazanan futbolcu belli oldu. Peki, Ballon d'Or'u kim kazandı? İşte ayrıntılar...