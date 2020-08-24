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"Bana bakmak zorundasın!" Kovid-19 hastası hekime saldırdı!

Artvin’in Hopa ilçesinde devlet hastanesinde görevli Dr. Seda Kenanoğlu, COVID-19 hastası K.Ç tarafından şiddete maruz kaldı. Kendisiyle yeterince ilgilenmediği gerekçesiyle K.Ç., "Bana bakmak zorundasın" diyerek Dr. Kenanoğlu ve diğer sağlık çalışanlarına şiddet uyguladı

Kovid hastası doktora saldırdı
İHA

Artvin'in Hopa ilçesinde, iddialara göre, Kovid-19 nedeniyle evinde karantinada olan K.Ç isimli hasta, 112’yi arayarak rahatsızlığını belitti. Ambulansla Hopa Devlet Hastanesi'ne getirilen K.Ç nöbetçi doktor Seda Kenanoğlu tarafından muayene edildi. Ancak kendisiyle yeterince ilgilenmediğini gerekçesiyle doktor ve K.Ç. arasında tartışma başladı.

DİĞER DOKTORLARA DA SALDIRDI

İHA'da yer alan habere göre “Bana bakmak zorundasın” diyen Kovid-19 hastası K.Ç, Dr. Kenanoğlu’nun üzerine yürüyerek, kollarını tuttu ve sarsmaya başladı. Odadan gelen sesler üzerine diğer diğer doktor ve sağlık çalışanları odaya girdi. İçeride yaşanan arbedenin ardından diğer doktor ve hemşirelerde şiddete maruz kaldı.

KARANTİNA BİTİNCE ADLİ İŞLEM YAPILACAK

Yaşanan olayın ardından Dr. Seda Kenanoğlu’nun şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. K.Ç’nin Kovid-19 teşhisli olduğu için gözaltı işlemi yapılamadı. Evinde karantina altında tutulan K.Ç. hakkında karantinanın ardından adli işlem yapılacak.

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