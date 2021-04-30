Tam kapanma sürecinde Pazar günü marketler kapalı olacak, diğer günler marketler 10.00 ile 17.00 arasında hizmet verebilecek. Online alışveriş platformları da bu süreçte kısıtlı hizmet verecek. Peki Banabi çalışma saatleri neler? Banabi tam kapanmada açık mı, kaça kadar açık?

BANABİ ÇALIŞMA SAATLERİ: BANABİ AÇIK MI, KAPALI MI?

Türkiye’de 29 Nisan akşamı itibariyle uygulanmaya başlanan tam kapanma önlemleri kapsamında hızlı teslimat servislerinin çalışma saatleri de kısıtlandı. Getir, İstegelsin, Banabi başta olmak üzere hızlı teslimat platformları da 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan kısıtlanmalardan etkilenecek. Buna göre bu platformlar 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecek.