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        Haberler Gündem Güncel Bandırma'da Gençlik ve Teknoloji merkezleri açıldı | Son dakika haberleri

        Büyükşehir'den Bandırma'ya gençlik ve teknoloji merkezleri

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Cumhuriyetin 101. yılı kutlamalarında Bandırma'ya kazandırılan Gençlik Merkezi ve Tech10 Teknoloji Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Akın, "Cumhuriyetimizin 101. yılını büyük bir gururla kutluyoruz. Atatürk'ün yolundan ayrılmadan, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 16:00 Güncelleme: 29.10.2024 - 16:00
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        Bandırma'da gençlik ve teknoloji merkezleri açıldı
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        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Cumhuriyetin 101. yılı kutlamalarında Bandırma'ya kazandırılan Gençlik Merkezi ve Tech10 Teknoloji Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

        Bandırma Cumhuriyet Meydanı'ndaki açılış törenine CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Başkan Akın'ın eşi Arbil Akın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gençlik ve teknoloji merkezlerine büyük ilgi gösteren Bandırmalılar, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu yeni yatırımlarla yaşadı.

        Başkan Akın, törende yaptığı konuşmada, gençlerin Cumhuriyet'in ve geleceğin teminatı olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin 101. yılını büyük bir gururla kutluyoruz. Atatürk'ün yolundan ayrılmadan, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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        Bandırma Gençlik Merkezi ve Tech10 Teknoloji Merkezi'nin haftanın 7 günü açık olacağını ifade eden Akın, Bandırma'da gençler için ücretsiz teknolojik ortamlar hedeflediklerini vurguladı. Bandırma'da hizmete giren Tech10 Teknoloji Merkezi'nin gençlerin dijital dönüşüm sürecine uyum sağlaması için önemli bir adım olduğunu belirten Akın, tüm ilçelerde benzer merkezler kuracaklarını söyledi. "Bu merkezlerle oyun oynayan değil, oyunu kodlayan bir gençlik yetiştireceğiz" diyen Akın, teknolojiye erişimin önemini vurguladı.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ayrıca, Bandırma'daki 600 Evler Mahallesi Atatürk Caddesi'nin Bandırma-Bursa-Çanakkale karayolu bağlantısı ve Aksakal Mahallesi'nden Doğa Mahallesi'ne giden yolun yapımını da tamamlayarak hizmete açtı.

        Başkan Akın, bu yolların 20 yıllık mağduriyeti sonlandırdığını belirterek, ulaşım altyapısını iyileştirme çalışmalarının tüm ilçelerde süreceğini söyledi. "Ulaşılmadık köy, çalınmadık kapı bırakmayacağız" diyen Akın, tüm ilçelerin altyapısını yenilemek için kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı.

        Cumhuriyet'in sağlam temeller üzerinde yükseldiğini ifade eden Akın, "Bizi bölmeye, birliğimizi bozmaya çalışanlara asla boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Cumhuriyet'in çatısı altında yan yana durmaya devam edeceğiz" dedi. Konuşmasında, Başkent'te TUSAS'a yönelik hain terör saldırısını kınayan Başkan Akın, şehit olan vatandaşlara rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

        Balıkesir'in 20 ilçesiyle geleceğin inovatif dünyasına hazır bir kent olması için çalıştıklarını belirten Akın, altyapıda geniş çaplı bir yenileme çalışması başlattıklarını ifade etti. "Balıkesir'de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek" diyen Akın, özellikle emeklilerin torunlarına mahcup olmaması için sosyal yardım projelerinin devam edeceğini söyledi.Başkan Akın, konuşmasını "Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk" sözleriyle tamamladı.

        Törende, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza da konuşmalar yaptı. Sarı, Balıkesir’de demokratik belediyecilik anlayışının bir örneğini sunduklarını belirtti. Başkan Mirza ise Ahmet Akın'a teşekkür ederek, "Dayanışma içinde hizmetlerimizi arttıracağız" dedi.

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