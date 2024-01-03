Bandırma Füze Kulübü filmi: Gerçek bir hikayeye mi dayanıyor?

Sinema dünyasında nostaljik bir rüzgar esiyor! 2022 yapımı Bandırma Füze Kulübü filmi, geçmişin tozlu raflarından günümüze geri dönüyor. Peki, bu film ne anlatıyor ve gerçek bir hikayeye mi dayanıyor? İşte, Bandırma Füze Kulübü filmine dair ayrıntılar…

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FİLMİN İLHAM KAYNAĞI NEDİR?

1950’li yıllarda ABD ile SSCB başta olmak üzere pek çok ülkede, uzaya roket atma yarışı vardı. 1957 yılında ilk olarak SSCB Sputnik’le uzaya roket gönderdi. Sputnik’ten ilham alan Bandırma’da yaşayan liseli gençler ise destekleri olmadan uzaya roket gönderebilmek için “Bandırma Füze Kulübü”nü kurmuşlardı.