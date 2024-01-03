Bandırma Füze Kulübü filmi: Gerçek bir hikayeye mi dayanıyor?
Unutulmaz bir klasik yeniden izleyicilerin ilgisini çekiyor. Bandırma Füze Kulübü filmi tekrar gündemde. Nostaljiyi tazeleyen bu yapım, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazır. İşte sizin için, Bandırma Füze Kulübü filmine dair bazı detaylar…
Sinema dünyasında nostaljik bir rüzgar esiyor! 2022 yapımı Bandırma Füze Kulübü filmi, geçmişin tozlu raflarından günümüze geri dönüyor. Peki, bu film ne anlatıyor ve gerçek bir hikayeye mi dayanıyor? İşte, Bandırma Füze Kulübü filmine dair ayrıntılar…
FİLM NE ANLATIYOR?
Bandırma Füze Kulübü kısıtlı imkanlara, karşılaştıkları tüm engellere rağmen gökyüzüne füze göndermeyi başaran Bandırmalı gençlerin hikayesini konu alıyor.
FİLMİN İLHAM KAYNAĞI NEDİR?
1950’li yıllarda ABD ile SSCB başta olmak üzere pek çok ülkede, uzaya roket atma yarışı vardı. 1957 yılında ilk olarak SSCB Sputnik’le uzaya roket gönderdi. Sputnik’ten ilham alan Bandırma’da yaşayan liseli gençler ise destekleri olmadan uzaya roket gönderebilmek için “Bandırma Füze Kulübü”nü kurmuşlardı.
GERÇEK BİR HİKAYEYE DAYANIYOR MU?
Filmin tanıtım bülteninde, “Bandırma Füze Kulübü; "Otur oturduğun yerde!" diyenlere inat ve kısıtlı imkanlara rağmen, dünyanın bir ucu NASA’da hayallerine ulaşıp gökyüzüne füze göndermeyi başaran Bandırmalı lise öğrencilerinin gerçek hikâyesini konu almaktadır.” yazıyor.
OYUNCU KADROSU
Filmin başrollerinden olan Leyla rolünü Aşk 101 dizisiyle popülerleşen Alina Boz oynuyor.
Başrol oyuncularından bir diğeri olan Deniz Can Aktaş ise Menajerimi Ara dizisiyle ünlenmiştir ve bu filmde Umut adlı bir lise öğrencisini canlandırıyor.
Son olarak ise Çukur dizisiyle daha çok tanınmaya başlayan Erkan Kolçak Köstendil adlı oyuncu bu filmde Kırnatacı Necati karakterini oynuyor. Bu rolünde, liseli gençler füze fırlatsın diye çok çabalayan bir karaktere bürünüyor.
FİLME DAİR DİĞER DETAYLAR
Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği, senaryosunu ise Mustafa Uslu, Mert Dikmen ve Ayberk Olgay'ın yazdığı bu film 2022 yılında vizyona girdi. Filmin uzunluğu ise 1 saat 52 dakikadır.