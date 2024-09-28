Bandırmaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bandırmaspor, evinde MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Marco Paixao ve Mehmet Özcan'ın golleriyle galip gelen Bandırmaspor, puanını 11'e yükseltti. MKE Ankaragücü ise haftayı 9 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bandırmaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Bandırmaspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 37'de Marco Paixao ve 51. dakikada Mehmet Özcan attı.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 11'e yükseltirken, MKE Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Bordo Beyazlılar, Ümraniyespor'a konuk olacak. Başkent temsilcisi, evinde Adanaspor'u konuk edecek.