        Bandırmaspor'dan orta sahaya takviye! - Futbol Haberleri

        Bandırmaspor'dan orta sahaya takviye!

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Abdulkadir Parmak'ı renklerine bağladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 22:52 Güncelleme: 12.01.2026 - 22:52
        Bandırmaspor'dan orta sahaya takviye!
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, tecrübeli orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı.

        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, orta sahada oynayan Abdulkadir Parmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Abdulkadir Parmak'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Bandırmasporumuz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

