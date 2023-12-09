Bandırmaspor-Kocaelispor: 0-3 (MAÇ SONUCU)
Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Teksüt Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Kocaelispor, Teksüt Bandırmaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Mavi, Oğuz Kaan Çalışır
Teksüt Bandırmaspor: Gkelios, Djitte, Emre Batuhan Adıgüzel, Mulumba (Dk. 46 Emirhan Aydoğan), Metehan Mimaroğlu (Dk. 62 Soukou), Jozefzoon, Rahmetullah Berişbek, Levent Ayçiçek (Dk. 70 Doğan Can Davas), Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Dk. 40 Harris), Taha Batuhan Yayıkcı
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 70 Yusuf Emre Gültekin), Candeias, Atila Turan, Mert Çölgeçen (Dk. 83 Kouakou), Mehmet Yılmaz (Dk. 83 Yusuf Abdioğlu), Amaral (Dk. 62 Cem Ekinci), Burak Öksüz, Barış Alıcı (Dk. 70 Fofana), Souza
Goller: Dk. 20 Amaral, Dk. 33 Tanque, Dk. 51 Barış Alıcı (Kocaelispor)
Kırmızı kart: Dk. 75 Tanque (Kocaelispor)
Sarı kart: Dk. 43 Mehmet Yılmaz (Kocaelispor)