Bangladeş'teki öğrenci protestolarında 625 kişinin öldüğü, 18 bin 380 kişinin yaralandığı belirtildi

Yaralıları, tedavi için bir hastaneden diğerine nakletmeye çalıştıklarını belirten Azad, "En büyük çabamız, gelecekteki herhangi bir duruma hazırlıklı olmak için personeli eğitmektir. Kapasitemizi artırmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Azad, ölü ve yaralı sayısının daha da yükselebileceği mesajını verdi.