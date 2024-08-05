Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Bangladeş'teki protestolarda çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor! | Dış Haberler

        Bangladeş'teki protestolarda çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor!

        Bangladeş'te önceki haftalarda "kamuda kontenjan kararının" ardından başlayan protestolarda 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. AFP'nin bildirdiğine göre, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 300'e yükseldi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 08:20 Güncelleme: 05.08.2024 - 08:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlatılan protestolarda yaşanan şiddete dikkati çekmek amacıyla düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor.

        AFP'ye konuşan yetkililer en az 300 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

        2

        Ülkede önceki haftalarda "kamuda kontenjan kararı" protestolarında 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybetmesinin ardından hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

        3

        AFP'nin bildirdiğine göre, ülkenin çeşitli bölgelerindeki protestolarda polis ve hükümet karşıtı göstericiler arasında çıkan arbedelerde ölenlerin sayısı 300'e yükseldi.

        4

        BAŞKENTTE SÜRESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

        Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dakka ve bazı bölgelerde "aksi belirtilmediği takdirde süresiz sokağa çıkma yasağı" ilan edildiği belirtildi. Hükümet, ülkede 3 günlük resmi tatil ilan etti.

        5

        Ayrıca hükümet, mobil internetin kapatılması talimatı verirken, ülkede Facebook ve WhatsApp da engellendi.

        Ülkede temmuz sonundan bu yana zaman zaman kısmen kaldırılan sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu.

        6

        NE OLMUŞTU?

        Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar başlamıştı.

        Başkentin Uttara bölgesinde de protestocu öğrencilerle karşı karşıya gelen polis, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmıştı.

        7

        Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, protestolarda 147 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamış, basında yer alan haberlerde ölü sayısının 200'ü aştığı belirtilmişti.

        8

        Bangladeş'te yaklaşık 2 bin kişi temmuzda başlayan protestolarda ölenler için başkent Dakka'nın çeşitli noktalarında toplanmış, polis de sloganlarla hükümeti protesto eden göstericilerin etrafını sarmıştı.

        9

        "Kamuda kontenjan kararı" protestolarındaki "ölüm, gözaltı, saldırı ve kayıplara" dikkati çekmek için düzenlenen gösteriler sırasında öğrencilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda ise biri polis iki kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kripto paralarda çok sert düşüş
        Kripto paralarda çok sert düşüş
        Yusuf Dikeç sordu, Musk yanıt verdi
        Yusuf Dikeç sordu, Musk yanıt verdi
        Gök gürültülü sağanak uyarısı!
        Gök gürültülü sağanak uyarısı!
        'Yılın geri kalanı zor geçecek'
        'Yılın geri kalanı zor geçecek'
        Trump'tan Musk'a: Başka bir seçeneğim yok
        Trump'tan Musk'a: Başka bir seçeneğim yok
        Kabine Toplantısı bugün! Instagram, Haniye suikastı ve ekonomi masada
        Kabine Toplantısı bugün! Instagram, Haniye suikastı ve ekonomi masada
        Emeklilik dilekçesi için acele etmeyin
        Emeklilik dilekçesi için acele etmeyin
        Florentino Perez'in Arda Güler şaşkınlığı!
        Florentino Perez'in Arda Güler şaşkınlığı!
        Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine saldırı
        Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine saldırı
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti
        Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti
        Babaya veda
        Babaya veda
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı
        Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı
        Balık tutmaya gittiği baraj gölünde boğuldu
        Balık tutmaya gittiği baraj gölünde boğuldu
        Üsküdar'da bir kişi denize düştü
        Üsküdar'da bir kişi denize düştü
        İngiltere'de gerilim tırmanıyor!
        İngiltere'de gerilim tırmanıyor!