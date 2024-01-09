Banka çalışma saatleri 2024: Bankalar kaçta açılıyor?
Kredi işlemleri, para transferi ya da bireysel bankacılık işlemleri gibi birçok alanda işlem için banka işi olanlar tarafından banka çalışma saatleri gündemdeki yerini aldı. Kamu bankaları ve özel bankaların çalışma saatleri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, Bankalar kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Bankaların öğle arası saatleri ne? İşte detaylar...
İnternet bankacılığı ve mobil bankacılık gibi uygulamalar dünya genelinde yaygın bir hale gelse de banka işlemleri olanlar 2024 Banka çalışma saatlerine ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2024 banka çalışma saatleri ile ilgili detaylı bilgilere içeriğimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte ayrıntılar...
Banka Çalışma Saatleri 2024
Bankalar genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Ziraat Bankası Çalışma Saatleri
Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
VakıfBank Çalışma Saatleri
VakıfBank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00’ye kadar müşteri kabul edecektir.
İş Bankası Çalışma Saatleri
İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Halkbank Çalışma Saatleri
Halkbank şubeleri 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00’ye kadar müşteri kabul edecektir.
Yapı Kredi Bankası Çalışma Saatleri
Yapı Kredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Garanti BBVA Çalışma Saatleri
Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
TEB Çalışma Saatleri
TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Akbank Çalışma Saatleri
Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Denizbank Çalışma Saatleri
Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Finansbank Çalışma Saatleri
QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir
ING Bank Çalışma Saatleri
ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Bankaların Öğle Arası Saati
Bankaların öğle arası ülke genelinde genellikle 12.30- 13.30 şeklindedir.
Bankaların çalışma saatleri ve öğle arası saatleri değişiklik gösterebilmektedir. Daha kesin bir bilgi için ilgili bankanın sitesine girebilir, müşteri hizmetlerinden yardım alabilirsiniz.