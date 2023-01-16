Kredi çekmek isteyen kişilerin gündeminde bankaların duyurduğu faiz oranları yer alıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank başta olmak üzere bankaların güncel konut, ihtiyaç ve taşıt kredileri merak ediliyor. Peki, kredi faiz oranlarında son durum nedir, düştü mü, yükseldi mi? İşte kredi faiz oranlarında son durum ile güncel faiz oranları...