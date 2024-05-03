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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bankada 2 müşteri arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

        Bankada 2 müşteri arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

        Kocaeli'de bankadaki müşteriler arasında çıkan kavgada kan aktı. iki müşteri arasında çıkan tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Şahsı bıçaklayan zanlı ise olay yerinden kaçtı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 23:10 Güncelleme: 03.05.2024 - 23:21
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        Bankada dehşet! Müşteriler arasında bıçaklı kavga
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir bankada 2 müşteri arasında çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli kayıplara karıştı.

        Edinilen bilgilere göre, Çayırova ilçesinde Yenimahalle Fatih Caddesi'nde bulunan bir bankada henüz bilinmeyen sebeple O.Ö. ile R.K. arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle O.Ö., R.K'yi bıçakladı. R.K. kanlar içinde yere yığılırken olayı gerçekleştiren şahıs ise kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kolundan yaralanan R.K'ye ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye götürdü.

        Polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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