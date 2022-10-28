28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı günün öncesi yani 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatil olarak kabul ediliyor. Yani 28 Ekim öğleden sonra kamu kurum ve kuruluşları için resmi tatil olacak ancak öğlene kadar mesailer devam edecek.