Bankalar için hangi riskler geçerli?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam Bankalar için hangi riskler geçerli?
ABONE OL

Banka hisseleri değerini yansıtıyor mu?

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Pınar Uğuroğlu Delice oldu. 2022 yılı bankacılık bilançolarını değerlendiren Uğuroğlu, rekor kara rağmen hisse fiyatlarının yeteri dereceğe yükselip yükselmediği konusundaki fikirlerini aktardı. Uğuroğlu, başta enflasyona endeksli tahviller ve mevduat ile kredi arasındaki faiz marjının hangi bankayı nasıl etkilediğini ve önümüzdeki yıl bu 2 kalemin hangi bankanın bilançosuna nasıl yansıyacağını anlattı.

Bankalar için hangi riskler geçerli?
HABERTURK.COM

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Pınar Uğuroğlu Delice oldu. 2022 yılı bankacılık bilançolarını değerlendiren Uğuroğlu, rekor kara rağmen hisse fiyatlarının yeteri dereceğe yükselip yükselmediği konusundaki fikirlerini aktardı. Uğuroğlu, başta enflasyona endeksli tahviller ve mevduat ile kredi arasındaki faiz marjının hangi bankayı nasıl etkilediğini ve önümüzdeki yıl bu 2 kalemin hangi bankanın bilançosuna nasıl yansıyacağını anlattı. 12 aylık bilançolara bakıldığında bankaların rakamlarını etkileyen en önemli kalemleri ve rasyoların ele alındığı programda ayrıca emtia şirketleri de ele alındı.

DEPREM BORSA ŞİRKETLERİNİ NASIL ETKİLER?

Depremin Türkiye ekonomisine etkisini değerlendiren Uğuroğlu, önümüzdeki dönem bu etkinin nasıl süreceğini ve borsa şirketlerinin bu durumdan nasıl etkileneceğini anlattı. Global piyasalardaki beklentilerini de anlatan Uğuroğlu, deprem sonrası borsada yaşananları ve sonrasında
borsa için alınan kararların hedefine ulaşıp ulaşmadığını değerlendirdi. Son günlerde endeksteki oynaklığın azalması ve hafif yukarı yönlü harekete ilişkin görüşlerini dile getiren Uğuroğlu ayrıca deprem etkisiyle yükselmesi beklenen enflasyonun borsada yeniden fiyatlanıp fiyatlanmayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SEÇİM ÖNCESİ VE SONRASI NE OLUR?


Yaklaşan seçime yönelik değerlendirmelerde de bulunan Uğuroğlu, seçim öncesi ve sonrası beklentilerini açıklarken hangi durumda borsanın nasıl etkileneceğine dair tahminlerini aktardı. Uğuroğlu, Borsa İstanbul’da bundan sonraki seyri ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini yatırımcılar açısından yorumladı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Marmara'nın ekonomik röntgeni
İŞ-YAŞAM Marmara'nın ekonomik röntgeni
Türk Hava Yolları 2022 yılını 2,7 milyar dolar net kâr ile tamamladı
İŞ-YAŞAM THY'den 2,7 milyar dolar net kâr
ABD'de mortgage faizleri 4 ayın zirvesinde
İŞ-YAŞAM ABD'de mortgage faizleri 4 ayın zirvesinde
Şubat ayı TÜFE'de artış beklentisi
İŞ-YAŞAM Şubat ayı TÜFE'de artış beklentisi
Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 8.7 oldu
İŞ-YAŞAM Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 8.7 oldu
AB, yeşil tahvillere standart getirmeye hazırlanıyor 
İŞ-YAŞAM AB'den yeşil tahvillere standart
Türkiye, vatandaşlık endeksinde 7nci sırada 
İŞ-YAŞAM Vatandaşlık endeksinde 7'nciyiz
İstanbul'da güçlendirme için başvurular mart ortasında başlayacak
İŞ-YAŞAM Güçlendirme için başvurular mart ortasında
Kartlı ödemeler ocakta 446 milyar TL oldu 
İŞ-YAŞAM Ocakta kartlı ödemeler 446 milyar TL oldu 
Bakan Bilgin: 'EYT'de ilk maaşlar nisanda'
İŞ-YAŞAM 'EYT'de ilk maaşlar nisanda'

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.