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Bankalar yarın açık mı, ne zaman açılıyor? Bayram tatili sonrası bankaların çalışma durumu

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı resmi tatil sayıldığından çok sayıda kurum ve kuruluş gibi bankalar da bayram tatili süresince hizmet vermiyor. Kurban Bayramı'nın son gününde "Bankalar yarın açık mı, ne zaman açılacak?" sorusuna ilişkin araştırmalar hız kazandı. Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla gözler bankaların açılacağı tarihe çevrildi. İşte bankaların çalışma durumu hakkında merak edilenler...

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  • Bankalar yarın açık mı? Bankalar ne zaman, hangi gün açılıyor? 12-13-14 Temmuz 2022 bayramda bugün bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale ne zaman hesaplara geçer? Bayram tatili sonrası bankaların çalışma durumu

    Bankada işlemleri olan kişiler bankaların ne zaman açılacağını merak ediyor. Kurban Bayramı'nın 15 Temmuz ile birleştirilerek 9 gün çıkartılmasıyla birlikte gözler bayramda ve tatil sonrası bankaların çalışma durumuna çevrildi. Peki, "13 Temmuz Çarşamba bankalar açık mı, EFT ve havale yapılıyor mu?" ve "Bayram tatili sonrası bankalar hangi gün açılacak?" İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtı... 
  • Bankalar yarın açık mı? Bankalar ne zaman, hangi gün açılıyor? 12-13-14 Temmuz 2022 bayramda bugün bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale ne zaman hesaplara geçer? Bayram tatili sonrası bankaların çalışma durumu

    BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI, TATİL Mİ?

    Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için bankalar bayram boyunca kapalı olacak.
  • Bankalar yarın açık mı? Bankalar ne zaman, hangi gün açılıyor? 12-13-14 Temmuz 2022 bayramda bugün bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale ne zaman hesaplara geçer? Bayram tatili sonrası bankaların çalışma durumu

    BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Bankalar resmi tatillerde hizmet vermiyorlar. Kurban Bayramı tatili arefe günü olan 8 Temmuz günü öğleden sonra başladı. Bankalar 13-14 Temmuz tarihlerinde hizmet vermeye devam edecek.
  • Bankalar yarın açık mı? Bankalar ne zaman, hangi gün açılıyor? 12-13-14 Temmuz 2022 bayramda bugün bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale ne zaman hesaplara geçer? Bayram tatili sonrası bankaların çalışma durumu

    BAYRAMDA EFT YAPILIR MI, EFT VE HAVALE HESABA GEÇER Mİ?

    EFT işlemlerinde bayram boyunca aktarım yapılmayacak. Havale ve EFT işlemleri resmi tatilin ardından ilk gün yapılır.

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