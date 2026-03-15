        Bankalar, faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanyalarını güncelleyerek kredi limitlerinde yeni düzenlemelere gitti. Açıklanan bilgilere göre bazı bankalar müşterilerine 65 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkânı sunarken, buna ek olarak 25 bin TL'ye kadar faizsiz nakit avans seçeneği de sağlanıyor. Kampanyalar kapsamında belirlenen vadeler doğrultusunda geri ödeme planları oluşturulurken, kısa vadeli finansman arayan vatandaşlar bu fırsatları yakından takip ediyor. İşte faizsiz kredi sunan bankalar ve geri ödeme planına ilişkin ayrıntılar…

        Giriş: 15.03.2026 - 13:18 Güncelleme:
        1

        Bankalar, 2026 yılıyla birlikte müşterilere sundukları faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanyalarında yeni düzenlemelere gitti. Güncellenen limitlere göre bazı bankalarda 90 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkânı sunulurken, geri ödemeler 3 veya 6 ay vadeli taksit seçenekleriyle yapılabiliyor. Kampanyalar özellikle kısa vadeli finansman arayan müşteriler tarafından yakından takip ediliyor. İşte Mart 2026 itibarıyla faizsiz kredi sunan bankalar ve kampanya detayları…

        2

        GARANTİ BBVA

        - 50 bin TL faizsiz kredi 3 ay vade

        - 25 bin TL nakit avans, 3 ay vade

        3

        AKBANK

        - 6 ay vadeyle 35 bin TL kredi

        - 3 ay vadeyle 25 bin TL taksitli avans.

        4

        DENİZBANK

        - 65 bin TL kredi, 3 ay vade

        - 25 bin TL nakit avans 3 ay vade

        5

        İŞ BANKASI

        - 25 bin TL taksitli avans, 2-3 ay vade

        6

        QNB

        - 60.000 TL faizsiz kredi, 3 ay vade

