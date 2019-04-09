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Zorlu, Aslan'ın Ozan Doğulu ile sevgili olduğunu duyduğu an "Ozan evli değil mi?" potuyla etraf buz kesildi. Bir süre ne diyeceğini bilemeyen sunucular, "Ozan boşandı" diyerek konuyu toparlamaya çalıştı.