Banyo yapmak, duş almak orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken banyo yapmak ya da duş almak orucu bozar mı?

Yüz yıkama, el kol temizliği ya da serinlemek amacıyla su kullanımı oruca zarar vermez. İrade dışı gerçekleşen su kaçmaları hüküm açısından farklı değerlendirilir ve oruç devam eder. Bilinçli biçimde su yutulması halinde ise oruç geçerliliğini kaybeder. Oruç sakınma bilinci üzerine kuruludur ve kişi günlük hayatını sürdürürken bu bilinci muhafaza etmelidir. Suyla iç içe olunan durumlarda ölçülü davranıldığında oruç açısından bir sakınca oluşmaz.

DUŞ ALMAK ORUCU BOZAR MI?

Duş almak orucu bozmaz. Oruç yeme içme ve cinsel yakınlıktan bilinçli biçimde uzak durmaya dayanır ve vücudun dıştan suyla temas etmesi bu kapsamda yer almaz. Yıkanmanın temizlik ihtiyacıyla ilgili olduğu ve orucun geçerliliğini etkilemediği belirtilir. Oruçlu kimse günün herhangi bir vaktinde duş alabilir ve bu durum ibadete zarar vermez. Burada dikkat edilmesi gereken husus ağız ve burun yoluyla suyun mideye ulaşmamasıdır. Duş sırasında ağza ya da burna su kaçması kontrol dışı gerçekleşirse hüküm değişmez ve oruç devam eder. Bilinçli biçimde su yutulması halinde ise oruç geçerliliğini kaybeder. Serinlemek amacıyla duş almak da caiz kabul edilir. Bu uygulama orucun anlamına aykırı sayılmaz. Oruç bedeni kirden arındırmaya engel teşkil etmez. Temizlik hem ibadet düzeninin hem günlük hayatın parçasıdır. Bu nedenle duş almak oruca engel oluşturmaz ve gerekli özen gösterildiğinde ibadet sorunsuz şekilde sürdürülür.

REKLAM ORUÇLUYKEN BANYO YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Oruçluyken banyo yaparken temel hassasiyet ağız ve burun yoluyla mideye su ulaşmamasıdır. Yıkanma esnasında ağız kapalı tutulmalı ve burun içine su çekilmemelidir. Serinleme amacıyla suyla temas edilebilir ve bu durum oruca zarar vermez. Ağız içinin çalkalanmasından uzak durulması uygun kabul edilir. Şampuan ya da sabun kullanımı orucu etkilemez fakat köpüğün ağız içine girmemesi gözetilmelidir. Uzun süre su altında kalmak yerine kontrollü biçimde yıkanmak tercih edilir. Çünkü oruç sakınma bilinci üzerine kuruludur ve kişinin bu bilinci banyo sırasında da sürdürmesi beklenir. İrade dışı su kaçması halinde hüküm değişmez ve oruç geçerli sayılır. Bilinçli yutma gerçekleştiğinde ise oruç bozulur. Banyo sürecinde acele edilmeden fakat gevşeklik de göstermeden hareket edilmesi ibadetin ciddiyetini korur. Temizlik ihtiyacı oruçla çelişmez ve gerekli özen gösterildiğinde yıkanma ibadetin sıhhatine engel teşkil etmez. REKLAM ORUÇLUYKEN VAKTİ BANYODA GEÇİRMEK CAİZ Mİ? Oruçluyken vakti banyoda geçirmek caiz kabul edilir ve bu durum tek başına ibadete zarar vermez. Oruç yeme içme ve cinsel yakınlıktan bilinçli biçimde uzak durmayı esas alır. Banyoda bulunmak ya da uzun süre yıkanmak bu şartla doğrudan ilişkilendirilmez. Temizlik amacıyla yapılan yıkanmanın oruca engel oluşturmadığı belirtilir. Burada asıl ölçü ağız ve burun yoluyla mideye su ulaşmamasıdır. Kişi banyoda uzun süre kalsa bile bu hassasiyeti koruduğu sürece orucu geçerli sayılır. Serinlemek, rahatlamak ya da temizlik ihtiyacını gidermek niyetiyle banyoda vakit geçirmek dinen sakıncalı kabul edilmez. Ancak ibadetin bilincini zedeleyecek gevşeklikten kaçınılması beklenir. Çünkü oruç sadece bedensel bir sınır değil irade eğitimidir. Banyo süresince dikkatli davranıldığında ve bilinçli bir ihlal olmadığında oruç açısından bir sorun ortaya çıkmaz.