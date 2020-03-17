Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj dizisinin konusu ne? soruları diziseverler tarafından merakla araştırılıyor. FOX TV'de yayınlanacak Baraj dizisi 1. bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından ilgileri üzerine çekti. İşte Baraj dizisi oyuncuları ve konusu...

BARAJ 1. BÖLÜM FRAGMANI

BARAJ DİZİSİNİN KONUSU NE?

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı “Baraj” isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım’ın (Feyyaz Duman),internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir’in fotoğrafını göndermesiyle değişir.

Nehir’in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir’in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul’un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir’in fotoğraftaki Tarık’ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır...

BARAJ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Medyapım ve No Dokuz Production’ın ortak yapımı olan dizide başrolleri; Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Feyyaz Duman, Sumru Yavrucuk ve Tuna Orhan paylaşacak.