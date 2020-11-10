Baraj dizisinin 13. son bölümde yaşanan heyecan sonrası gözler 14. yeni bölüm fragmanına çevrildi. Peki 14. yeni fragman yayında mı?

BARAJ 13. YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nehir, Nazım ile evlenmeyi kabul etmiştir. Nazım buna sevinse de mutluluğu uzun sürmez çünkü hemen Nermin’den boşanmalı ve hala evli olduğunu da Nehir’den gizlemelidir. Nermin ise boşanmayı kesinlikle kabul etmeyecektir.

Halil’in cesedi ortaya henüz çıkmamıştır fakat Halil’in kız kardeşi Meryem’in baraja gelmesi hem Tarık’ı hem de Zahra’yı zor bir duruma sokmaya başlayacaktır. Tarık ve Zahra, şantiyede kimsenin Halil’in yokluğundan şüphelenmemesi için uğraşırken gizemli birisi ise onların yaptığından haberdardır.

BARAJ 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj 14. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...