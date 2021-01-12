Baraj dizisinin 22. son bölümde yaşanan heyecan sonrası gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. Peki Baraj 23. yeni fragmanı yayında mı?

BARAJ 22. YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nehir’in herkesin önünde yüzüğü Bahar’dan alması büyük bir skandal yaratır. Bahar ve Tülay artık Nehir’i aynı evde istemese de Hakan karısını yanında tutmaya kararlıdır. Fakat artık gözü kararmış olan Nehir’in tek bir amacı vardır: Nazım’ı geri kazanmak.

Fulya gerçekleri öğrenince, Tarık’ın her şeyini kaybetmesi an meselesidir. Ancak hiç beklemediği bir kişiden ani bir teklif alması onun için her şeyi değiştirecektir.

BARAJ 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj 23. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...