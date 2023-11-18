İstanbul'da sağanak 11 Kasım'da başladı! 1 haftada barajların doluluk oranı ne kadar arttı?
Yurt genelinde devam eden kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden oldu. Mega kente, geçen hafta cumartesi gününden bu yana, son 8 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 18 Kasım itibariyle son durum...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. Cumartesi günü (11 Kasım) öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.
YAĞIŞ 11 KASIM'DA BAŞLADI
İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 17.65'e çıkmıştı.
DOLULUK ORANI YÜZDE 17.82
Son bir haftadır aralıklarla süren yağışın ardından bu sabah, 18 Kasım itibariyle doluluk oranı yüzde 17.82'e yükseldi.
SEKİZ GÜNLÜK ARTIŞ NE OLDU?
Başka bir ifadeyle cumartesi günü sabahtan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında yüzde 1.64 artış sağladı.
YARIN DA YAĞIŞ BEKLENİYOR
Öte yandan Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün ve yarın İstanbul yağış bekliyor.