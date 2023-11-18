İstanbul'da sağanak 11 Kasım'da başladı! 1 haftada barajların doluluk oranı ne kadar arttı? Yurt genelinde devam eden kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden oldu. Mega kente, geçen hafta cumartesi gününden bu yana, son 8 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 18 Kasım itibariyle son durum...

Habertürk Giriş: 18.11.2023 - 13:24 Güncelleme: 18.11.2023 - 13:24 facebook

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