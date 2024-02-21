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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'daki baraj doluluk oranı 1 yılda yüzde 118 arttı! İşte son durum! Baraj doluluk oranı ne oldu? -Güncel haberler

        Baraj doluluk oranı 1 yılda yüzde 118 arttı! İşte son durum!

        İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 118 artış göstererek, yüzde 76.25 seviyesine yükseldi. İşte İstanbul'daki barajların doluluk  oranları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 12:34 Güncelleme: 21.02.2024 - 12:50
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        1 yılda yüzde 118 arttı! İşte son durum!
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen yıl 21 Şubat'ta yüzde 34.92 olan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 76.25 olarak ölçüldü. Buna göre, barajlardaki doluluk geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 118 arttı.

        BARAJLARIN DOLULUK ORANI

        AA'da yer alan habere göre su miktarı Istrancalar'da yüzde 76,68, Terkos'ta yüzde 71,57, Sazlıdere'de yüzde 55,29, Alibey'de yüzde 75,32, Büyükçekmece'de yüzde 73,08, Ömerli'de yüzde 88,59, Darlık'ta yüzde 90,23, Elmalı'da yüzde 89,21, Pabuçdere'de yüzde 56,8 ve Kazandere'de yüzde 60,68 olarak ölçüldü.

        Kente su sağlayan ve azami 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 662 milyon 4 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.

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        SON 9 YILIN DOLULUK ORANI

        İSKİ istatistiklerine göre, 21 Şubat tarihli baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 86,79, 2017'de yüzde 86,81, 2018'de yüzde 79,91, 2019'da yüzde 91,46, 2020'de yüzde 62,18, 2021'de yüzde 50,56, 2022'de yüzde 80,37, 2023'te yüzde 34,92 iken, bugünkü oran yüzde 76,25 olarak kayıtlara geçti.

        Alibey Barajı'nda geçen yıl 21 Şubat'ta yüzde 11,69 olan doluluk oranı, bugün 75,32'ye yükseldi. Artış, yüzde 544 olarak gerçekleşti.

        Büyükçekmece Barajı'nda geçen yıl yüzde 32,79 olarak ölçülen doluluk oranı, bu yıl yüzde 123 yükselişle yüzde 73,08 olarak kayıtlara geçti.

        Darlık Barajı'nda geçen yıl aynı tarihte 38,56 olarak ölçülen doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 90,23 oldu. Darlık'ta doluluk, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 134 arttı.

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        Elmalı Barajı'nda geçen yıl 21 Şubat'ta yüzde 36,58 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 144 yükselişle yüzde 89,21 olarak kaydedildi.

        Istrancalar'da geçen yıl yüzde 42,81 olan doluluk oranı, bugün yüzde 76,68 olarak kaydedildi. Barajdaki doluluk geçen yıla göre yüzde 79'a yükseldi.

        EN ÇOK ARTIŞ KAZANDERE BARAJI'NDA

        Kazandere Barajı'nda 21 Şubat 2023'te yüzde 3,62 olarak ölçülen doluluk oranı, bu yıl yüzde 1576 artışla 60,68 olarak kayıtlara geçti.

        Ömerli Barajı'nda su doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 88,59 olurken, geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 48,79 olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yıla göre artış yüzde 82 oldu.

        Pabuçdere Barajı'nda su doluluk oranı geçen yıl 21 Şubat'ta yüzde 6,77 iken, bugün yüzde 739 artışla yüzde 56,8'e yükseldi.

        Sazlıdere Barajı'nda geçen yıl aynı tarihte yüzde 33,93 olan doluluk, bugün yüzde 55,29 olarak ölçüldü. Geçen yılın aynı dönemine göre barajdaki artış yüzde 63 oldu.

        Terkos Barajı'nda su doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 71,57 oldu. Geçen yılın aynı dönemindeki oran yüzde 32,87 olurken, artış yüzde 118 olarak gerçekleşti.

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