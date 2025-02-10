Baraj doluluk oranı 10 Şubat 2025: İSKİ Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. Baraj doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde 45-50 civarındaydı. 10 Şubat 2025 Pazartesi günü için baraj doluluk oranı belli oldu. Peki İSKİ 10 Şubat baraj doluluk oranı nasıl, yüzde kaç oldu?
İSKİ baraj doluluk oranı güncel duyuruluyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. Baraj doluluk oranlarının yüzde kaç olduğu, İstanbul'da barajlarda ne kadar su kaldığını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 10 Şubat tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu, son durum nedir?
10 ŞUBAT 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ verilerine göre, baraj doluluk oranı 10 Şubat Pazartesi günü için yüzde 55.91 olarak ölçüldü.
10 Şubat 2025 tarihli verilere göre İstanbul'daki barajların doluluk oranı şöyle;
Ömerli yüzde 59,96
Darlık yüzde 51,76
Elmalı yüzde91,54
Terkos yüzde 58,21
Alibey yüzde 40,24