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        Haberler Bilgi Yaşam Baraj doluluk oranı 6 Ocak 2025: İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Baraj doluluk oranı 6 Ocak 2025: İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. Yağan kar ve sağanak yağış sebebiyle barajlardaki artışı olumlu yönde etkiliyor. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı en son yüzde 40'ın altında olarak ölçülmüştü. Peki 6 Ocak 2025 İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte baraj doluluk oranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 09:39 Güncelleme: 06.01.2025 - 09:48
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        Baraj doluluk oranı belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 6 Ocak 2025 tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Peki İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

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        BARAJ DOLULUK ORANLARI 6 OCAK 2025

        İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, 6 Ocak 2025 tarihi için baraj doluluk oranı yüzde 41.53 olarak görüldü.

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        BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI (%)

        6 Ocak 2025 Pazartesi günü İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, barajlardaki su seviyeleri şu şekilde:

        Ömerli Barajı: %44,37

        Darlık Barajı: %36,8

        Elmalı Barajı: %82,67

        Terkos Barajı: %43,98

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        Alibey Barajı: %24,88

        Büyükçekmece Barajı: %37,67

        Sazlıdere Barajı: %35,57

        Istrancalar Barajı: %82,73

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