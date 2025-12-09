Baraj doluluk oranı 9 Aralık 2025: İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? Bazı aylarda yağışların beklenenden daha az yağmasıyla birlikte, İstanbul gibi popülasyonu yüksek olan büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. Peki 9 Aralık İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Habertürk Giriş: 09.12.2025 - 10:18 Güncelleme: 09.12.2025 - 10:18 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL