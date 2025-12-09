Baraj doluluk oranı 9 Aralık 2025: İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Bazı aylarda yağışların beklenenden daha az yağmasıyla birlikte, İstanbul gibi popülasyonu yüksek olan büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. Peki 9 Aralık İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç?
Soğuk havaların etkisi ve yağışlarla birlikte, büyükşehirlerdeki barajlarda su artışı yaşanabiliyor. Yaz boyunca çok az yağan yağışlar barajlardaki su seviyesini istenilen düzeye çıkaramadı. 9 Aralık İstanbul barajların doluluk oranındaki değişmeler merak edildi. İşte, güncel baraj doluluk oranı
9 ARALIK GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'daki barajlarda su seviyeleri düşüşe devam ediyor. 9 Aralık Salı günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 17,81 olarak kaydedildi.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin verilerine göre 9 Aralık itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
Ömerli: %13,2
Darlık: %27,81
Elmalı: %53,91
Terkos: %20,47
Alibey: %12,69
Büyükçekmece: %18,77
Sazlıdere: %17,02
Istrancalar: %31,83
Kazandere: %2,4
Pabuçdere: %2,5