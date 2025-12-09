Habertürk
        Baraj doluluk oranı 9 Aralık 2025: İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Bazı aylarda yağışların beklenenden daha az yağmasıyla birlikte, İstanbul gibi popülasyonu yüksek olan büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. Peki 9 Aralık İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç?

        Giriş: 09.12.2025 - 10:18 Güncelleme: 09.12.2025 - 10:18
        Baraj doluluk oranı 9 Aralık 2025
        Soğuk havaların etkisi ve yağışlarla birlikte, büyükşehirlerdeki barajlarda su artışı yaşanabiliyor. Yaz boyunca çok az yağan yağışlar barajlardaki su seviyesini istenilen düzeye çıkaramadı. 9 Aralık İstanbul barajların doluluk oranındaki değişmeler merak edildi. İşte, güncel baraj doluluk oranı

        9 ARALIK GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İstanbul'daki barajlarda su seviyeleri düşüşe devam ediyor. 9 Aralık Salı günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 17,81 olarak kaydedildi.

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İSKİ'nin verilerine göre 9 Aralık itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

        Ömerli: %13,2

        Darlık: %27,81

        Elmalı: %53,91

        Terkos: %20,47

        Alibey: %12,69

        Büyükçekmece: %18,77

        Sazlıdere: %17,02

        Istrancalar: %31,83

        Kazandere: %2,4

        Pabuçdere: %2,5

