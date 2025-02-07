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        Haberler Bilgi Yaşam Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 7 Şubat İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 7 Şubat İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ güncel baraj doluluk oranını duyuruyor. Mega kentteki son zamanlardaki yağışın ardından İSKİ son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 7 Şubat Cuma itibariyle barajlardaki son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 09:40 Güncelleme: 07.02.2025 - 09:40
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        Baraj doluluk oranı güncellendi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre baraj doluluk oranı güncel olarak duyuruluyor. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere barajlarındaki son durum merak ediliyor. Peki, 7 Şubat İstanbul Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

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        İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI

        7 Şubat İSKİ baraj doluluk oranı 53,27olarak açıklandı.

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        İSKİ verilerine göre 7 Şubat Cuma günü barajların doluluk oranları şöyleydi:

        Alibey: %38,44

        Büyükçekmece: %49,66

        Darlık: %49,07

        Elmalı: %83,98

        Istrancalar: %47,27

        Kazandere: %86,1

        Pabuçdere: %53,62

        Sazlıdere: %43,11

        Terkos: %57,71

        Ömerli: %55,9

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