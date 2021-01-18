İstanbul baraj doluluk oranları hafta sonu da etkili olan kar yağışı nedeniyle en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Bilindiği üzere yılbaşından itibaren yurt genelinde etkili olan sıcak ve kurak hava nedeniyle İstanbul'da baraj doluluk oranları tehlikeli seviyede düşüşe geçti. 9 ocak tarihinde ise İstanbul baraj doluluk oranları yüzde 19 seviyelerine kadar geriledi.

Ancak geçtiğimiz hafta başlayan yağışlı havayla birlikte İstanbul baraj doluluk oranları artmaya başladı.

10 günde barajlarda yağışların ve özellikle de kar yağışının etkisiyle birlikte baraj doluluk oranları yüzde 10'un üzerinde artış gösterdi. Bu göre İstanbul baraj doluluk oranı 18 Ocak'ta yüzde 30 olarak kaydedildi.