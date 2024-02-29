İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. Özellikle geçtiğimiz aylarda gerçekleşen kar yağışı ve sağanak yağış barajlardaki doluluk oranını da yüzde 76,35'e kadar yükseltti.