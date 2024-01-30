Haberler Gündem Baraj doluluk oranları son dakika: İSKİ grafiği ile 30 Ocak 2024 İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul baraj doluluk oranları güncel tablosu: 30 Ocak 2024 İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul baraj doluluk oranı kar ve sağanak yağışların etkisiyle yükselmeye başladı. Geçtiğimiz Kasım ayında yüzde 16 seviyelerine kadar düşen İstanbul barajları doluluk oranı tablosu tersine döndü. İşte, 2024 güncel İSKİ verileri ile İstanbul baraj doluluk oranı... Habertürk / İHA Giriş: 30.01.2024 - 12:22 Güncelleme: 30.01.2024 - 12:22 facebook

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İstanbul baraj doluluk oranları gündemdeki yerini aldı. Son 10 yılın en kurak dönemini 2023 yılında yaşayan İstanbul'da barajlardaki su seviyesi Ocak ayında yüzde 30’un altına; Kasım ayında ise yüzde 16'ya kadar gerilemişti. Baraj doluluk oranlarının endişe veren seviyelere düşmesinin ardından son haftalarda etkisini artıran yağışlarla beraber yeniden yükseldi. İşte, 30 Ocak 2024 İstanbul baraj doluluk oranı grafiği...

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İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. Son zamanlarda gerçekleşen kar yağışı ve sağanak yağış barajlardaki doluluk oranını da yüzde 67,38'e yükseltti.