        Baraj kapakları açılınca Kızılırmak taştı, köyü su bastı | Son dakika haberleri

        Baraj kapakları açılınca Kızılırmak taştı, köyü su bastı

        Sivas'ın İmranlı ilçesindeki sulama barajının kapaklarının doluluk nedeniyle açılması taşkınlara yol açtı. Nehir yatağı yakınındaki Zara ilçesi bağlı Canova köyünün bir kısmı taşkın sularından etkilendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 12:20 Güncelleme:
        Kapaklar açıldı, köyü su bastı

        Sivas'ın İmranlı ilçesindeki sulama barajının kapaklarının doluluk nedeniyle açılması Kızılırmak Nehri'nde taşkınlara yol açtı.

        DHA'nın haberine göre nehir yatağı yakınındaki Zara ilçesi bağlı Canova köyünün bir kısmı taşkın sularından etkilendi.

        Kent genelinde son günlerde etkili olan sağanağın ardından İmranlı Barajı'nda doluluk oranının artmasıyla baraj kapakları açılarak su tahliyesi gerçekleştirildi. Tahliye edilen su nedeniyle Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak’ın bazı bölümlerinde taşkınlar yaşandı.

        Zara ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Canova köyü de taşkından etkilendi. Köyün yolu suların yükselmesi nedeniyle ulaşıma kapandı. Köylüler ulaşımı traktörle sağlamaya çalıştı. Köydeki çok sayıda evde ise su baskınları yaşandı. Ayrıca tarım arazileri de taşkından etkilendi. Bölgeye Devlet Su İşleri ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Köyde hasar tespit çalışmalarına başlandı.

        
