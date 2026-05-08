'Barajdan Sızanlar' Salt'ta başlıyor

Salt’ın Barajdan Sızanlar sergisi, Doğu Akdeniz’den Körfez Bölgesi’ne uzanan bir coğrafyada, arazinin hafıza ve arşivle ilişkisini merkeze alıyor. Adını insan hakları avukatı Noura Erakat’ın “Barajı yarıp geçiyoruz; mücadeleye devam edin” sözünden alan sergi, altyapıları sadece bir tahakküm aracı olarak değil, sızıntıların ve direnişin metaforu olarak konumlandırıyor. Barajlar, kanallar, petrol kuyuları, jeotermal santraller, gözetim sistemleri ve iletişim ağlarının hem fiziksel peyzajı hem de onun etrafında şekillenen toplumsal ve kültürel bağları nasıl dönüştürdüğünün izini sürüyor.

REKLAM

Salt Beyoğlu’ndaki sergiye eşlik eden programlar 9 Mayıs Cumartesi saat 15.00’te, sergideki sanatçılardan Metincan Güzel’in Too Close To Home [Eve Fazlasıyla Yakın] (2023–süregelen) işi kapsamında yönetmen, yazar ve oyuncu Okan Urun’un gerçekleştireceği performans ile başlıyor.

Performans, Güzel’in Türkiyeli göçmenlerin Rotterdam’ın güneyinde açtığı dükkânlarda yürüttüğü saha araştırmasına dayanıyor. Urun, bu dükkânlardan kesitleri sergi mekânına taşıyan enstalasyonu, dükkân sahipleri ve müdavimlerinin aktardıkları ile kişisel bir hikâyenin iç içe geçtiği bir anlatıyla buluşturuyor. Nesneler ve mekânlarla kurulan ilişkilerden yola çıkarak aidiyet, göç, yuva, küreselleşme kavramlarının izini sürüyor; göç hikâyeleri ve tanıklıklar üzerinden çok sesli bir diaspora manzarası sunuyor.

REKLAM

Salt Yorumlama kapsamındaki sergi turlarının ilki ise aynı gün saat 16.00’da gerçekleştirilecek. Umut Ceyhan Akyol’un rehberliğindeki turlarda katılımcılar, sanatçıların üretimlerini keşfe çıkacak; görünür manzaraların ardındaki izleri takip ederek geçmişin araziye nasıl kazındığını ve bugüne nasıl taşındığını ele alacak.

Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos’a dek Salt Beyoğlu’nda ücretsiz görülebilir.