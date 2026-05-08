        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Barajdan Sızanlar' Salt'ta başlıyor

        'Barajdan Sızanlar' Salt'ta başlıyor

        Salt Beyoğlu'ndaki "Barajdan Sızanlar" sergisine eşlik eden programlar 9 Mayıs'ta Metincan Güzel'in Too Close To Home [Eve Fazlasıyla Yakın] (2023–süregelen) işi kapsamında yönetmen, yazar ve oyuncu Okan Urun'un gerçekleştireceği bir performans ile başlıyor

        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 13:50 Güncelleme:
        Salt’ın Barajdan Sızanlar sergisi, Doğu Akdeniz’den Körfez Bölgesi’ne uzanan bir coğrafyada, arazinin hafıza ve arşivle ilişkisini merkeze alıyor. Adını insan hakları avukatı Noura Erakat’ın “Barajı yarıp geçiyoruz; mücadeleye devam edin” sözünden alan sergi, altyapıları sadece bir tahakküm aracı olarak değil, sızıntıların ve direnişin metaforu olarak konumlandırıyor. Barajlar, kanallar, petrol kuyuları, jeotermal santraller, gözetim sistemleri ve iletişim ağlarının hem fiziksel peyzajı hem de onun etrafında şekillenen toplumsal ve kültürel bağları nasıl dönüştürdüğünün izini sürüyor.

        Salt Beyoğlu’ndaki sergiye eşlik eden programlar 9 Mayıs Cumartesi saat 15.00’te, sergideki sanatçılardan Metincan Güzel’in Too Close To Home [Eve Fazlasıyla Yakın] (2023–süregelen) işi kapsamında yönetmen, yazar ve oyuncu Okan Urun’un gerçekleştireceği performans ile başlıyor.

        Performans, Güzel’in Türkiyeli göçmenlerin Rotterdam’ın güneyinde açtığı dükkânlarda yürüttüğü saha araştırmasına dayanıyor. Urun, bu dükkânlardan kesitleri sergi mekânına taşıyan enstalasyonu, dükkân sahipleri ve müdavimlerinin aktardıkları ile kişisel bir hikâyenin iç içe geçtiği bir anlatıyla buluşturuyor. Nesneler ve mekânlarla kurulan ilişkilerden yola çıkarak aidiyet, göç, yuva, küreselleşme kavramlarının izini sürüyor; göç hikâyeleri ve tanıklıklar üzerinden çok sesli bir diaspora manzarası sunuyor.

        Salt Yorumlama kapsamındaki sergi turlarının ilki ise aynı gün saat 16.00’da gerçekleştirilecek. Umut Ceyhan Akyol’un rehberliğindeki turlarda katılımcılar, sanatçıların üretimlerini keşfe çıkacak; görünür manzaraların ardındaki izleri takip ederek geçmişin araziye nasıl kazındığını ve bugüne nasıl taşındığını ele alacak.

        Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos’a dek Salt Beyoğlu’nda ücretsiz görülebilir.

        40-78 [R]
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        Prof. Dr. Azap'tan Hantavirüs açıklaması: Pandemi riski söz konusu değil
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Hiranur davasında karar çıktı! 1 müebbet, 2 tahliye!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemenin detayları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        Yok olarak var olmayı seçti
        Huzur evinde skandal görüntüler! 4 şüpheli gözaltında!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
