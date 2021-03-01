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İSKİ'den flaş açıklama! Barajlarda son durum!

İstanbul'da, aralık ayının ortasında yüzde 19'lara düşen barajlardaki su miktarı, yağan kar ve yağmurun ardından yükselmeye devam ediyor. İSKİ'den bu sabah yapılan açıklamada, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 56.71'e ulaştı. Bu oranın mevsimsel yağışlarla birlikte daha da artabileceği vurgulandı

BARAJLARDA SON DURUM! Son dakika: Barajlarda doluluk oranı ne oldu?
HABERTURK.COM

Yurdun büyük kesiminde mevsimle birlikte etkisini gösteren kar yağışı ve sağanakla, barajlar ve göletler dolmaya başladı.

KAR YAĞIŞIYLA SU MİKTARI ARTTI

AA'daki habere göre İstanbul’da aralık ayında barajların toplam doluluk oranı yüzde 20’nin altına düşerken, etkisini gösteren kar yağışı sonrası bu oran yüzde 50’lilerin üzerine çıkıp, 60'lara yaklaşmaya başladı.

BARAJLARDA DOLULUK ORANI: % 56.71

İSKİ'den bu sabah yapılan açıklamada, 1 Mart itibariyle, İstanbul barajlarının doluluk oranı ortalama yüzde 56.71'e yükseldi.

Bu oranın, beklenen mevsim yağmurlarıyla birlikte daha da artabileceği belirtildi.

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANLARI

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 72.27, Terkos'ta yüzde 52.38, Sazlıdere'de yüzde 30.29, Alibey'de yüzde 58.64, Büyükçekmece'de yüzde 58.22, Ömerli'de yüzde 68.14, Darlık'ta yüzde 64.00, Elmalı'da yüzde 64.17, Kazandere'de yüzde 61.77 ve Pabuçdere'de yüzde 40.06 olarak kaydedildi.

SU REZERVİ 492 MİLYON METREKÜP OLDU

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 492 milyon metreküp seviyesine yükseldi. İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 823 bin metreküp oldu.

SON 15 YILIN DOLULUK ORANLARI

Barajlardaki doluluk oranı, 1 Mart tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,19, 2007'de yüzde 54,92, 2008'de yüzde 35,50, 2009'da yüzde 78,78, 2010'da yüzde 97,69, 2011'de yüzde 92,85, 2012'de yüzde 88,89, 2013'te yüzde 84,62, 2014'te yüzde 29,43, 2015'te yüzde 96,25, 2016'da yüzde 87,05, 2017'de yüzde 87,99, 2018'de yüzde 85,30, 2019'da yüzde 92,93, 2020'de ise yüzde 63,87 olarak gerçekleşti.

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