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İSKİ'den iyi haber! Barajlarda son durum! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19.6'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla birlikte yüzde 52.36 arttı.

Son bir haftadaki artış ise yüzde 6.75 oldu.

DOLULUK ORANI YÜZDE 71.9'A ÇIKTI

İSKİ'den alınan son bilgiye göre kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün, 29 Mart itibarıyla yüzde 71.96 olarak ölçülürken, su oranı son bir yılın ortalamasının üzerinde seyrediyor.

Beklenen mevsim yağışlarıyla birlikte barajlardaki doluluk oranının daha da artabileceği belirtildi.