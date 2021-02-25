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İşte barajlarda son durum! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İSKİ, bugün itibariyle İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranını açıkladı.

YÜZDE 54'ÜN ÜZERİNE ÇIKTI

Ocak ayının ortasında yüzde 19'lara kadar düşen ve kuraklık korkusuna neden olan barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 54.07 olarak ölçüldü.

DAHA DA ARTMASI BEKLENİYOR

Mega kente yağan karın erimesinin ardından, beklenen mevsimsel yağışla birlikte barajlardaki doluluk oranının artış göstereceği öğrenildi.

ÖMERLİ BARAJI YÜZDE 60'I GEÇTİ

İstanbul'a su sağlayan en önemli barajlar arasında yer alan Ömerli Barajı'nda doluluk oranı dün yüzde 60'ın üzerinde ölçülmüştü.