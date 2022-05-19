BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 31. BÖLÜM ÖZETİ

Oruç, İlyas, Piri Reis, Murad ve leventlerin Pedro’yu öldürerek Cicel’i fethettiğini öğrenen Don Diego hızla Cicel’e kaçmaya çalışmış fakat Hızır’ın kılıcına yakalanmıştı. Hızır sevdiklerinin intikamını Don Diego’dan alabilecek midir? Don Diego’yu kimler kurtarmaya çalışacaktır?

Oruç, kendisine sığınan mazlumları öldüren Selim Tumi’nin hainliğini nasıl ortaya çıkaracaktır? Cicel’in ardından Cezayir’i de fethetmekte kararlı olan Oruç’un engeli ne olacaktır? Don Diego, kardeşi Pedro’nun intikamını nasıl alacaktır? Barbaros kardeşleri parçalayan kayıp ne olacaktır?