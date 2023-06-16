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Barbarossa Harekâtı nedir, ne zaman başladı? Barbarossa Harekâtı amacı, tarihi ve sonucu

Barbarossa Harekâtı; Almanya’nın 2. Dünya Savaşı esnasında, Sovyetler Birliği’ni işgal etmek üzere başlattığı bir askeri harekattır. 2. Dünya Savaşı’nın Doğu Cephesi’ni açan askerî harekât olarak da bilinen Barbarossa Harekâtı hem Sovyetler Birliği’nin hem de Almanya’nın toprak hakimiyeti yarışması neticesinde ortaya çıkmıştır. Alman ordularının Kızıl Ordu tarafından püskürtülmesi ile sonuçlanan Barbarossa Harekâtı ne zaman başladı? Barbarossa Harekâtı neden başarısız oldu? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Barbarossa Harekâtı Nedir, Ne Zaman Başladı? Barbarossa Harekâtı Amacı, Tarihi ve Sonucu
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Almanya’nın neredeyse tüm ordu gücünü kaybetmesi ile neticelenen Barbarossa Harekâtı; yaklaşık 3 bin kilometrekarelik bir cephe üzerinden yürütülmüştür. Peki, Barbarossa Harekâtı amacı ve sonucu nedir? Barbarossa Harekâtı nedir? İşte, tüm detaylar…

Barbarossa Harekâtı Nedir?

2 Dünya Savaşı esnasında, Almanya’nın Sovyetler Birliği’ni işgal etmek üzere gerçekleştirdiği askeri harekata Barbarossa Harekâtı adı verilmektedir. Yaklaşık 3 milyon Alman askerinin katıldığı bu işgal girişimi, Moskova önlerine kadar sürmüş ancak gerek Sovyetler Birliği’nin göstermiş olduğu üstün direnç gerekse de zorlayıcı iklim ve coğrafi şartlar nedeniyle başarılı olamamıştır.

Peki, Barbarossa Harekâtı ne zaman başladı? 2. Dünya Savaşı’nın Doğu Cephesi’ni de açan harekât olarak tarihteki yerini alan Barbarossa Harekâtı 22 Haziran 1941 tarihinde başlamıştır.

Barbarosssa Harekâtı Amacı

Almanya’nın Sovyetler Birliği’ne karşı başlatmış olduğu bu askeri harekatın temel amaçlarından bir tanesi, Almanya’nın Kafkas petrollerini ele geçirmek istemesidir. Bu işgal girişimi öncesinde Almanya; Norveç, Yunanistan, Fransa’yı işgal etmiş, İngiltere’ye ağır bir hava saldırı gerçekleştirmiş ve bu hamlelerle de Batı Cephesi’ndeki tehditleri ortadan kaldırmıştır.

Sovyetler Birliği ile Almanya arasında özellikle Doğu Avrupa üzerinde bir hakimiyet yarışı olması da bu harekatın ana sebeplerinden bir tanesi olarak dikkat çekmektedir. Almanların kendileri için “Hayat Sahası” olarak gördükleri Balkanlar ve Boğazlarda Sovyet tehdidinin artması, Almanya için bu askeri harekâtı zorunlu hale getirmiştir.

Barbarossa Harekâtı Neden Başarısız Oldu?

22 Haziran 1941 tarihinden başlatılan Barbarossa Harekatı’nda Alman kuvvetleri yaklaşık 6 ay boyunca kesintisiz olarak ilerlemişler ve bu ilerleyiş karşısından Sovyet birlikleri Moskova önlerine ve Leningrad’a kadar geri çekilmek zorunda kalmışlardır.

İlerleyen Alman birliklerinin Sovyet orduları tarafından ilk kez durdurulduğu tarih ise 5 Aralık 1941’dir. Alman ordularının geri çekilmesi ile sonuçlanan bu direnişin ardından 1942 senesinin ilk üç ayı boyunca iki taraf arasında çatışmalar sürse de Almanya’nın Moskova’yı ele geçirme ve tüm Sovyet askeri unsurlarını imha etme hedefi gerçekleşmemiştir.

Peki, Barbarossa Harekâtı neden başarısız oldu? Şimdi gelin, bu sorunun cevabını hep birlikte inceleyelim:

  • Fransa, Norveç ve Yunanistan’ı hızlı bir şekilde işgal eden Almanya’nın Sovyetler Birliği’nin de çabuk düşeceğini düşünmesi ve bu nedenle yeterli hazırlıkların yapılmamış olması.
  • Sovyetler Birliği topraklarının çok geniş bir sahaya yayılmış olması ve Almanya’nın bu geniş sahada savaşması.
  • Gerek Alman askerlerinin gerekse de askeri teçhizatın olumsuz iklim koşullarına karşı oldukça dayanıksız olması.
  • 18 Aralık 1940 tarihinde planlanan Barbarossa Harekatı’nın planlanan tarihten çok geç başlatılmış olması.

Barbarossa Harekâtı Sonuçları

Bu harekatın neticesinde Almanya, Moskova’yı ele geçirme ve Sovyetler Birliği’ni teslime zorlama gibi hedeflere ulaşamamıştır. Burada alınan başarısızlıktan sonra Almanya, 1942 senesinde Kafkas petrollerini ele geçirmek için yeni bir saldırıya girişmiş ancak bunda da başarısız olmuştur.

Barbarossa Harekatı’nın hemen ardından Amerika Birleşik Devletleri’nin de savaşa katılmasıyla Almanya iki farklı cephede savaşmak zorunda kalmıştır. Böyle bir tablo karşısında da SSCB, ABD ve İngiltere gibi güçlü devletlerle karşı karşıya gelen Almanya, bu birden fazla cephede gerçekleşen savaştan yenik ayrılmıştır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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