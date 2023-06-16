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Bağlantısızlar Hareketi nedir, hangi konferansta kuruldu? Bağlantısızlar Hareketi'nin lider ülkeleri

2. Dünya Savaşı’nın ardından Doğu ve Batı Bloğu olmak üzere iki ayrı kutuptan meydana gelen dünyada, bu iki bloğun da dışında kalmak amacıyla kurulan organizasyona Bağlantısızlar Hareketi ya da Bağlantısızlık Hareketi adı verilmektedir. Tüm Soğuk Savaş politikalarının dışında kalan ve kendi içlerinde bir dayanışma ile iş birliğini önceleyen Bağlantısızlar Hareketi nerede kuruldu? Bağlantısızlar Hareketi nedir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Bağlantısızlar Hareketi Nedir, Hangi Konferansta Kuruldu? Bağlantısızlar Hareketi'nin Lider Ülkeleri
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Askeri ve ikili hiçbir ittifaka dahil olmamak, dünyanın her yerindeki kurtuluş mücadelelerini desteklemek ve başka devletlerin kendi ülkelerinde üs kurmasına izin vermemek gibi ilkeler etrafında buluşan Bağlantısızlar Hareketi öncüsü ve amacı nedir? Bağlantısızlar Hareketi lider ülkeleri kimler? İşte, tüm detaylar…

Bağlantısızlar Hareketi Nedir?

  1. Dünya Savaşının ardından Doğu Bloğu ile Batı Bloğu ya da bir diğer ifadeyle Kapitalist Blok ve Komünist Blok olarak iki ayrı bloğa ayrılan dünyada, bu iki sınıfa da dahil olmamayı tercih eden ülkeler tarafından kurulmuş olan uluslararası organizasyona Bağlantısızlar Hareketi adı verilmektedir. Bu iki blok içindeki tüm çıkar çatışmalarından sıyrılmayı ve bu bloğa mensup olan ülkelerin, diğer ülkelerin toprak bütünlüklerini tehdit etmelerinin önüne geçmeyi amaçlayan Bağlantısızlar Hareketi’nin kuruluş tarihi ise 1961’dir.

Bağlantısızlar Hareketi Amacı

  1. Dünya Savaşı’nın hemen ardından bazı Avrupa ülkeleri, özellikle Asya ve Afrika’daki sömürgelerine bağımsızlıklarını vermek zorunda kalmışlar; bazı Asya ve Afrika ülkeleri ise bir kurtuluş mücadelesine girerek kendi bağımsızlıklarını kendileri kazanmışlardır.
  2. Dünya Savaşı’nın hemen ardından başlayan Soğuk Savaş yıllarında, özellikle batı dünyasında olduğu gibi ideolojik ayrılıklarla değil; kıtlık, açlık, salgın hastalık ya da kuraklık gibi problemlerle boğuşmak zorunda kalan bu ülkeler hem Doğu hem de Batı Bloğuna karşı aynı mesafede durmuşlar ve kendileri için üçüncü bir yol arayışına girmişlerdir.

Doğu ve Batı Bloğunun kendi içindeki çıkar çatışmalarına ve ideolojik mücadelesine girmek istemeyen bu ülkeler, özellikle 1950’li yılların başından itibaren birbirine yakınlaşmaya başlamış; kendi içlerindeki dayanışma ve iş birliğini geliştirmeye yoğunlaşmışlardır.

Bağlantısızlar Hareketi’nin Öncüsü

Özellikle Asya ve Afrika coğrafyasında Bağlantısızlar Hareketi’nin öncüsü Hindistan ve Hindistan’ın lideri Javaharlal Nehru olmuştur. Sahip olduğu nüfus ve coğrafi konumla bölgesinin doğal lideri konumunda olan Hindistan, 2. Dünya Savaşı sonrası oluşan iki bloğa karşı mesafeli bir tutum içine girmiş ve aktif bir tarafsızlık politikası üstlenmiştir.

Kendi ülkesinin toprak bütünlüğünü korumak amacında olan Javaharlal Nehru ve onunla aynı endişeleri paylaşan birçok Asya ve Afrika ülkesi önce, 1954 yılında düzenlenen Colombo; arkasından ise 1955 yılında toplanan Bandung Konferansı’nda bir araya gelmişler ve burada “Barış içinde bir arada yaşama” ilkesi kabul edilmiştir.

Bağlantısızlar Hareketi Hangi Konferansta Kuruldu?

1954 Colombo Konferansı ardından 18 – 24 Nisan 1955 yılında toplanan Bandung Konferansı, Bağlantısızlar Hareketi’nin kurulduğu konferanstır. 29 ülkenin katılmış olduğu bu konferans neticesinde “bağımsızlık” ve “hep birlikte barış içinde yaşama” anlayışı çerçevesinde şu dört ilke kabul edilmiştir.

  • Siyasi bağımsızlık kazanmak.
  • Hiçbir askeri ve ikili ittifaka katılmamak.
  • Başka devletlerin kendi topraklarında üs kurmasına izin vermemek.
  • Dünyanın neresinde olursa olsun, bağımsızlık mücadelelerini desteklemek.

Peki 1955 yılında Bandung Konferansı’nda kurulan Bağlantısızlar Hareketi’nin lider ülkeleri hangileridir? Bağlantısızlar Hareketi’nin liderliği Hindistan, Yugoslavya ve Mısır tarafından üstlenilmiştir. Mısır lideri Cemal Abdünnasır, Yugoslavya lideri Josip Broz Tito ve Hindistan lideri Nehru hem konferansın hem de Bağlantısızlar Hareketi’nin öne çıkan liderleri olmuşlardır.

Bağlantısızlar Hareketi Nerede Kuruldu?

Her ne kadar Bağlantısızlar Hareketi 1955 yılında Endonezya’da toplanan Bandung Konferansı neticesinde kurulmuş olsa da bu hareketin kurulduğu yer Belgrad olarak kabul edilmektedir. Bandung Konferansı’na katılan tüm ülkeler 1961 yılında Belgrad’da düzenlenen hareketin ilk toplantısına da katılmışlar ve burada bu harekete ilk kez Bağlantısızlar Hareketi ismini vermişlerdir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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