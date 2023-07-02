Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir merakla beklenen Barbie filminin vizyon tarihi belli oldu. Dünya geneli ile aynı günde Türkiye'de de yayınlanacak olan filmin konusu, oyuncuları ve yayın gününe ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik!