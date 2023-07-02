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Barbie filmi ne zaman çıkacak, Türkiye vizyon tarihi! açıklandı mı? 2023 Barbie filmi oyuncuları...

Dünya tarihinin en çok satılan oyuncaklarından biri olan Barbie, sinemaya uyarlandı. Beyaz perdenin iki yıldızı Margot Robbie ile Ryan Gosling'in başrollerini üstlendiği filmin vizyon tarihi, oyuncuları ve konusu ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

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  • Barbie filmi ne zaman çıkacak, Türkiye vizyon tarihi! açıklandı mı? 2023 Barbie filmi oyuncuları...

    Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir merakla beklenen Barbie filminin vizyon tarihi belli oldu. Dünya geneli ile aynı günde Türkiye'de de yayınlanacak olan filmin konusu, oyuncuları ve yayın gününe ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik!
  • Barbie filmi ne zaman çıkacak, Türkiye vizyon tarihi! açıklandı mı? 2023 Barbie filmi oyuncuları...

    BARBIE FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Başrollerini Margot Robbie, Ryan Gosling ve Issa Rae’nin paylaştığı filmi 21 Temmuz 2023 tarihinde vizyona girecek.
  • Barbie filmi ne zaman çıkacak, Türkiye vizyon tarihi! açıklandı mı? 2023 Barbie filmi oyuncuları...

    BARBIE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

    Filmde America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Will Ferrell, Michael Cera ve Hari Nef gibi oyuncular yer alacak.
  • Barbie filmi ne zaman çıkacak, Türkiye vizyon tarihi! açıklandı mı? 2023 Barbie filmi oyuncuları...

    BARBIE FİLMİ KONUSU NEDİR?

    Barbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın "mükemmel kadın" imajına uzak olduğunu farkeden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır. 
  • Barbie filmi ne zaman çıkacak, Türkiye vizyon tarihi! açıklandı mı? 2023 Barbie filmi oyuncuları...

    Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla bizim yaşadığımız gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkar. Bu yeni dünyada, onu kendi evinde dışlanmış kılan farklılıkları, onu özel kılan avantajlara dönüşür. Filmde Barbie karakterine "Ben,Tonya" filmindeki performansı ile ilk Oscar adaylığını kazanan Margot Robbie hayat veriyor.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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