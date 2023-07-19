Barbie filmi ne zaman çıkacak? Türkiye vizyon tarihi açıklandı! 2023 Barbie filmi oyuncuları...
Tarihin en çok ilgi gören oyuncaklarından biri olan Barbie, sinemaya uyarlandı ve artık izleyicilerin çıkmaya hazırlanıyor. Dünyanın önde gelen iki yıldızı Margot Robbie ile Ryan Gosling'in başrollerinde yer aldığı filmin vizyon tarihi, oyuncuları ve konusuna dair ayrıntıları derledik!
Gerek dünyada gerekse ülkemizde büyük bir heyecanla beklenen Barbie filmi için artık beklenen tarih geldi çattı. Tüm dünyada aynı gün ve aynı saatte Türkiye'de de yayınlanacak olan filmin konusu, oyuncuları ve yayın gününe ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik!
BARBIE FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Başrollerini Margot Robbie, Ryan Gosling ve Issa Rae’nin paylaştığı filmi 21 Temmuz 2023 tarihinde vizyona girecek.
BARBIE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Filmde America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Will Ferrell, Michael Cera ve Hari Nef gibi oyuncular yer alacak.
BARBIE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Barbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın "mükemmel kadın" imajına uzak olduğunu farkeden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır.
Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla bizim yaşadığımız gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkar. Bu yeni dünyada, onu kendi evinde dışlanmış kılan farklılıkları, onu özel kılan avantajlara dönüşür. Filmde Barbie karakterine "Ben,Tonya" filmindeki performansı ile ilk Oscar adaylığını kazanan Margot Robbie hayat veriyor.