Barbun Balığı nedir? Barbun Balığı nasıl pişirilir? Soruları MasterChef Türkiye izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Şef Fatih Tutak'ın menüsünde yer alan Barbun Balığı yemeği ile ilgili detaylar haberimizde...

BARBUN BALIĞI (BARBUNYA) NEDİR?

Barbunya (Mullus barbatus),Mullidae familyasından bir balık türü.

Halk arasında Barbun olarak yanlış bilinir

Vücut yanlardan basık, oval şekilde baş irice yandan görünüşü buruna doğru yuvarlak, alnı dikey, yüzgeçleri sarı, vücudu pembe-kırmızı, baş, vücut büyük, kolayca dökülebilen pullarla kaplı, alt çenenin altında uzunca iki bıyığı vardır. Alt çenede diş yoktur. Yan çizgisi aralıksız ve düzdür. Dorsal yüzgeç renksiz veya düz renklidir.

Barbunya balığı tekir (Mullus surmuletus) balığından burnunun hemen dik oluşu, ağzın göz hizasına ulaşması, göz çukuru altında üç adet pul bulunması, vücudunun yanları, ilk sırt yüzgecinin bantsız oluşu ile ayrılır.

Barbunya sıcak ve ılık denizlerin kıyıya yakın olan kumlu ve çamurlu diplerinde, az olmakla beraber kayalık yerlerde yaşar. Genelde 17 ila 20 cm arasında olup nadiren 40 cm’ye kadar çıkar. Ortalama ağrlığı 50-75 gram civarında dır.

2 alt türü vardır:

Mullus barbatus barbatus

Mullus barbatus ponticus

BARBUN BALIĞI NASIL TEMİZLENİR?

İç açıcı kokusu ve ağız sulandıran etli yapısıyla evlere konuk olan barbunyaları pişirmeden önce temizlemek kolaydır. Temizleme ve ayıklama süreci açısından fazla zorluk yaratmayan bir balıktır. İsterseniz kızartmasını yaptıktan sonra ayıklamayı tercih edebilirsiniz.

Üzerinde fazla miktarda pul barındıran bir balık türü olduğu için pişirmeden önce mutfak tezgahınıza alarak pullarını sıyırabilirsiniz. Pullarını iyice temizledikten sonra bir süre suyun altında tutmanız temizleme işleminin diğer adımıdır. Bıçakla veya elinizle yüzgeçleri ile kılçıklarını çekebilirsiniz.

BARBUN BALIĞI NASIL PİŞİRİLİR?

Barbun Balığı kızartma ya da fırında pişirilerek tüketilebilir fakat bazı püf noktalara da dikkat edilmedi.

Barbun Balığı kızartması yapmak için balıkları yıkadıktan sonra iyice kurumalarını beklemeniz önemlidir. Mısır unu veya normal una bulanmış olan balıklar tavadaki kızgın yağa konulur.

Fırında pişirilen barbun için ise sadece zeytinyağı ve tuz ile soslayabilirsiniz. Defne yaprağı eşliğinde de servis edilir.

BARBUN BALIĞI TARİFİ

Malzemeler

1 kilogram barbun balığı

10 adet arpacık soğan

10 diş sarımsak

4 adet domates

2 dal biberiye

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı

Barbunları bol suda yıkayıp sularını süzün.

Balıkları tuzlayıp kısa bir süre bekletin.

Arpacık soğanları soyup ufak ufak doğrayın.

Sarımsakları soyun ancak doğramayın.

Biberiyeleri ayıklayın.

Balıkların üzerine karabiber serpin ve zeytinyağı gezdirin.

Hepsini güzelce harmanlayın.

Tepsiye fırın kağıdı serip üzerine balıkları yerleştirin.

Sarımsakları ve soğanları da balıkların üzerine serpiştirin.

Domatesleri de soymadan dilimleyip balıkların aralarına dizin.

Ayıkladığınız biberiyeyi de balıkların üzerine dağıtın.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtın.

Tepsiyi fırına verip balıkları 35 dakika kadar pişirin.

Sıcak servis yapın, afiyet olsun…