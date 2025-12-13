Barcelona: 2 - Osasuna: 0 | MAÇ SONUCU
İspanya LaLiga'nın 16. haftasında Barcelona, evinde Osasuna'yı 2-0 mağlup etti. Raphinha'nın golleriyle ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkaran lider Barcelona, puanını 43'e yükseltti. Osasuna ise haftayı 15 puanla tamamladı.
İspanya LaLiga'nın 16. haftasında Barcelona, Osasuna'yı konuk etti. Bordo Mavililer, Camp Nou'da oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla kazandı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 70 ve 86. dakikalarda Raphinha kaydetti.
Bu sonuçla beraber ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkaran lider Barcelona, puanını 43'e yükseltti. Osasuna ise 15 puanda kaldı.
Barcelona, La Liga'nın 17. haftasında deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak. Osasuna ise sahasında Alaves'i ağırlayacak.