Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona: 2 - Osasuna: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Barcelona: 2 - Osasuna: 0 | MAÇ SONUCU

        İspanya LaLiga'nın 16. haftasında Barcelona, evinde Osasuna'yı 2-0 mağlup etti. Raphinha'nın golleriyle ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkaran lider Barcelona, puanını 43'e yükseltti. Osasuna ise haftayı 15 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2025 - 23:28 Güncelleme: 13.12.2025 - 23:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barcelona'dan üst üste 7. galibiyet!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İspanya LaLiga'nın 16. haftasında Barcelona, Osasuna'yı konuk etti. Bordo Mavililer, Camp Nou'da oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla kazandı.

        Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 70 ve 86. dakikalarda Raphinha kaydetti.

        Bu sonuçla beraber ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkaran lider Barcelona, puanını 43'e yükseltti. Osasuna ise 15 puanda kaldı.

        Barcelona, La Liga'nın 17. haftasında deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak. Osasuna ise sahasında Alaves'i ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Suriye'deki ABD askerlerine ateş açıldı
        Suriye'deki ABD askerlerine ateş açıldı
        4 aracı yakılan muhtar: Eve sıçrasaydı facia olacaktı
        4 aracı yakılan muhtar: Eve sıçrasaydı facia olacaktı
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        "Onların işçileri değiliz"
        "Onların işçileri değiliz"
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        Kara kaplı defterden çıkanlar