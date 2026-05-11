        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona: 2 - Real Madrid: 0 | MAÇ SONUCU

        Barcelona: 2 - Real Madrid: 0 | MAÇ SONUCU

        İspanya LaLiga'nın 35. haftasında Barcelona, evindeki El Clasico'da Real Madrid'i 3-0 mağlup etti. Ligin bitimine üç hafta kala en yakın rakibi Real Madrid'e 14 puan fark atan ve puanını 91'e çıkaran lider Barcelona, şampiyonluğunu ilan etti. Tarihinde 29. kez LaLiga şampiyonluğuna uzanan Katalan devine galibiyeti getiren golleri 9'da Marcus Rashford ile 18. dakikada Ferran Torres attı.

        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 00:15 Güncelleme:
        LaLiga'da şampiyon Barcelona!

        İspanya LaLiga'nın 35. haftasında Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaştı.

        Camp Nou'da oynanan El Clasico'yu 2-0'lık skorla kazanarak puanını 91'e çıkaran lider Barcelona, ligin bitimine üç hafta kala en yakın rakibi Real Madrid'le arasındaki puan farkını 14'e yükselterek şampiyonluğa ulaştı.

        Katalan devine galibiyeti getiren golleri 9'da Marcus Rashford ile 18. dakikada Ferran Torres kaydetti.

        BARCELONA 29. KEZ ZAFERE ULAŞTI

        Öte yandan ligdeki galibiyet serisini 11 maça çıkaran Barcelona, LaLiga tarihinde 29. kez ipi göğüsledi.

        Şampiyonluğu ezeli rakibi Barcelona'ya kaptıran Real Madrid ise 77 puanla 2. sırada kaldı.

        İspanya LaLiga'nın bir sonraki haftasında Barcelona, Alaves ile deplasmanda karşılaşacak. Real Madrid, Real Oviedo'yu ağırlayacak.

        Trump: İran'ın yanıtı kabul edilemez
        İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi
        Paşinyan'dan tarihi 'Karabağ' itirafı
        Belçika Kraliçesi Mathilde, Baykar'ı ziyaret etti
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Kız arkadaşı ile birlikte taksiciyi rehin alıp, polise ateş açtı
        Arda Turan'lı Shakhtar şampiyon!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        Acı görüntü! Cenazesi, kullandığı çekici ile taşındı
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Dyatlov Geçidi'ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        En güçlü bağlanma rekoru
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
