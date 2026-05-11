Barcelona: 2 - Real Madrid: 0 | MAÇ SONUCU
İspanya LaLiga'nın 35. haftasında Barcelona, evindeki El Clasico'da Real Madrid'i 3-0 mağlup etti. Ligin bitimine üç hafta kala en yakın rakibi Real Madrid'e 14 puan fark atan ve puanını 91'e çıkaran lider Barcelona, şampiyonluğunu ilan etti. Tarihinde 29. kez LaLiga şampiyonluğuna uzanan Katalan devine galibiyeti getiren golleri 9'da Marcus Rashford ile 18. dakikada Ferran Torres attı.
Giriş: 11 Mayıs 2026 - 00:15
İspanya LaLiga'nın 35. haftasında Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaştı.
Camp Nou'da oynanan El Clasico'yu 2-0'lık skorla kazanarak puanını 91'e çıkaran lider Barcelona, ligin bitimine üç hafta kala en yakın rakibi Real Madrid'le arasındaki puan farkını 14'e yükselterek şampiyonluğa ulaştı.
Katalan devine galibiyeti getiren golleri 9'da Marcus Rashford ile 18. dakikada Ferran Torres kaydetti.
BARCELONA 29. KEZ ZAFERE ULAŞTI
Öte yandan ligdeki galibiyet serisini 11 maça çıkaran Barcelona, LaLiga tarihinde 29. kez ipi göğüsledi.
Şampiyonluğu ezeli rakibi Barcelona'ya kaptıran Real Madrid ise 77 puanla 2. sırada kaldı.
İspanya LaLiga'nın bir sonraki haftasında Barcelona, Alaves ile deplasmanda karşılaşacak. Real Madrid, Real Oviedo'yu ağırlayacak.
