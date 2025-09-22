Barcelona: 3 - Getafe: 0 | MAÇ SONUCU
İspanya LaLiga'nın 5. haftasında Barcelona, evinde Getafe'yi 3-0 mağlup etti. Ferran Torres (2) ile Dani Olmo'nun golleriyle galibiyete ulaşan Barcelona, puanını 13'e yükseltti ve 15 puanla lider Real Madrid'i takibini sürdürdü. Getafe ise haftayı 9 puanla tamamladı.
İspanya LaLiga'nın 5. haftasında Barcelona, evinde Getafe'yi konuk etti. Müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Barcelona oldu.
Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri 15. ve 34. dakikalarda Ferran Torres, 62. dakikada Dani Olmo attı.
Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 13'e yükseltirken, Getafe ise 9 puanda kaldı.
İspanya LaLiga'nın bir sonraki haftasında Barcelona, Real Oviedo'ya konuk olacak. Getafe, Deportivo Alaves'i ağırlayacak.