Basketbol THY Avrupa Ligi 24. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 23:00'de İspanyol ekibi Barcelona'ya konuk oluyor. Ligde yeniden çıkışa geçen temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...
BARCELONA ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Barcelona Anadolu Efes maçı karşılaşması bu akşam saat 23:00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.
ANADOLU EFES'İN 709. MAÇI
Anadolu Efes, Barcelona karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 709. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 708 karşılaşmada 400 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.
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