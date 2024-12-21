Barcelona- Atletico Madrid maçına sayılı saatler kaldı. Katalan ekibi La Liga'da 18 karşılaşmada 12 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlübiyetle lider olarak yer aldı. Öte yandan Simeone yönetimindeki Atletico Madrid oynadığı 17 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlübiyetle 2. sırada bulundu. Peki, milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen Barcelona- Atletico Madrid maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...