Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu ilk maçında sahasında Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor. Camp Nou'da oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Barcelona-Atletico Madrid maçının başlama saati ve canlı yayın bilgisi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Hatırlanacağı gibi iki takım son olarak 5 Nisan tarihinde LaLiga'nın 30. haftasında karşılaşmıştı. Barcelona, deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 yenmeyi başarmıştı. Peki, Barcelona-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Barcelona-Atletico Madrid maçı canlı yayın bilgileri...
Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek mücadeleleri ile sürüyor. Bu kapsamda, Barcelona, sahasında Atletico Madrid'i ağırlıyor. Barcelona ev sahibi olmanın avantajını kullanıp, yarı finalin kapısını aralamak istiyor. Atletico Madrid ise zorlu deplasmanda galip gelip, rövanş mücadelesini avantajlı çıkmak istiyor. Dev mücadelede Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs düdük çalacak. Peki, Barcelona-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
BARCELONA-ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Barcelona-Atletico Madrid maçı 8 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.
BARCELONA-ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Nou Camp'da oynanacak mücadele Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BARCELONA-ATLETİCO MADRİD MAÇI MAÇI CANLI İZLE
Barcelona-Atletico Madrid maçını canlı izlemek için TRT Tabii dijital platformuna üye olmanız gerekiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: J. García; Koundé, Cubarsí, Martín, Cancelo; E. García, Pedri; Yamal, López, Rashford, Lewandowski.
Atletico Madrid: Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Álvarez