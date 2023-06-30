"GELECEK SEZON İÇİN İSTİYORUZ"

Joan Laporta, Arda Güler'i uzun zamandır takip ettiklerini belirterek, "Scout ekibimiz uzun zamandır Arda'yı takip ediyor. Deco'nun da bu konuda değerli fikirleri var. Bu transferi gelecek sezon için bitirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.