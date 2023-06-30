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Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Arda Güler açıklaması! "Transferi bitirmeye çalışıyoruz"

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i transfer etmek için sportif direktör Deco'yu İstanbul'a gönderdiklerini açıkladı.

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  • Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Arda Güler açıklaması! "Transferi bitirmeye çalışıyoruz"

    Dünya devlerini peşine takan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler hakkında bomba bir gelişme daha yaşandı.
  • Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Arda Güler açıklaması! "Transferi bitirmeye çalışıyoruz"

    18 yaşındaki milli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Barcelona, sportif direktör Deco'yu İstanbul'a gönderirken, Katalan ekibinin başkanı Joan Laporta çaprıcı bir açıklamada bulundu.
  • Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Arda Güler açıklaması! "Transferi bitirmeye çalışıyoruz"

    "ARDA GÜLER TRANSFERİNİ BİTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

    Deco'nun Arda için İstanbul'a gittiğini belirten Laporta, "La Liga Yönetimi, gelecek sezonun planlamasını yaparken, Finansal Fair-play'i etkilemeden bu süreci yürütmemizi sağlıyor. Arda Güler çok yetenekli bir oyuncu ve transferi bitirmeye çalışıyoruz." dedi.
  • Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Arda Güler açıklaması! "Transferi bitirmeye çalışıyoruz"

    "GELECEK SEZON İÇİN İSTİYORUZ"

    Joan Laporta, Arda Güler'i uzun zamandır takip ettiklerini belirterek, "Scout ekibimiz uzun zamandır Arda'yı takip ediyor. Deco'nun da bu konuda değerli fikirleri var. Bu transferi gelecek sezon için bitirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.
  • Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Arda Güler açıklaması! "Transferi bitirmeye çalışıyoruz"

    Arda Güler ile Barcelona'nın dışında Real Madrid, Sevilla, Milan, Dortmund, Ajax gibi kulüpler de ilgileniyor.
  • Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Arda Güler açıklaması! "Transferi bitirmeye çalışıyoruz"

    Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 35 resmi maça çıkan 18 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 6 gol 7 asist kaydetmişti.
  • Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Arda Güler açıklaması! "Transferi bitirmeye çalışıyoruz"

    Arda Güler ile U21 Milli Takımı'nda birlikte forma giyen Kenan Yıldız, 10 numara pozisyonunun yanı sıra hücum hattının tüm bölgelerinde görev yapabiliyor. 
  • Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Arda Güler açıklaması! "Transferi bitirmeye çalışıyoruz"

    YERİNE GELECEK İSMİ AÇIKLADILAR

    Öte yandan her gün Avrupa basınında manşetleri süsleyen Arda Güler hakkında İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
  • Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Arda Güler açıklaması! "Transferi bitirmeye çalışıyoruz"

    Başta Real Madrid ve Barcelona olmak üzere birçok Avrupa devinin peşinden koştuğu Arda Güler'e veda etmeye hazırlanan Fenerbahçe, milli futbolcunun yerine gelecek ismi de belirledi. 
  • Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Arda Güler açıklaması! "Transferi bitirmeye çalışıyoruz"

    Marca'nın haberine göre Fenerbahçe, Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ı gündemine aldı. 

     
  • Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Arda Güler açıklaması! "Transferi bitirmeye çalışıyoruz"

    Arda Güler'in boşluğunu kaliteli ve genç bir oyuncuyla doldurmak isteyen sarı lacivertliler, geçen sezon Bayern Münih alt yapısından Juventus alt yapısına transfer olan gurbetçi oyuncunun peşine düştü. 
  • Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Arda Güler açıklaması! "Transferi bitirmeye çalışıyoruz"

    Juventus'un 2025 yılına kadar sözleşmesi olan yıldız oyuncuyu elinde tutmak istediği ve yeni sezon öncesi ABD kampına dahil etmeyi planladığı belirtildi. 

     
  • Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Arda Güler açıklaması! "Transferi bitirmeye çalışıyoruz"

    Sezonu 15 gol ve 7 asistle tamamlayan Kenan Yıldız, ayrıca geçen yıl İtalya Gençlik Ligi'nde sezonun en iyi 11'ine seçildi.

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